الحرة نيوز –

شهدت قاعدة حميميم التي تستخدمها وحدات من القوات الجوية الروسية التي تشترك في الحرب على الإرهاب في سوريا عرضا عسكريا بمناسبة ذكرى نصر الحرب الوطنية الكبرى (1941 – 1945).

ولم تشارك الطائرات في هذا العرض ولكن بعض الطائرات الجاثمة في مطار قاعدة حميميم ظهرت في شريط فيديو.

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ولعل الأكثر إثارة ظهور أحدث موديل من طائرة “التجسس” الروسية “أ-50”.

ويشار إلى أن طائرة الإنذار المبكر “أ-50أو” وصلت إلى سوريا في ابريل/نيسان 2017. وقبل ذلك شوهدت في سماء سوريا طائرة روسية أخرى خصصت للاستخبار والاستطلاع هي “تو-214إر”.

وخصصت طائرة “أ-50” التي توصف بالرادار الطائر لاكتشاف الأهداف الجوية المطلوب تدميرها. أما طائرة “أ-50أو” فتستطيع بالإضافة إلى اكتشاف الأهداف الجوية، أن توجه المقاتلات ومضادات الطيران الأرضية إليها.

وتقدر طائرة “أ-50أو” على اكتشاف ما يبعد عنها 800 كيلومتر، وتستطيع تتبع 300 هدف في آن واحد.

وتملك القوات الجوية الروسية 4 طائرات من طراز “أ-50أو” حسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.