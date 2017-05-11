الحرة نيوز –

حذر مصدر أمني مسؤول المواطنين من نشر وتداول اية صور او معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدل في مضمونها على خروجهم من المنزل ولساعات طويلة وخاصة عند توجههم الى المناطق البعيدة من اجل التنزه والرحلات .

وقال المصدر ، ان بعض اللصوص وضعاف الانفس يقومون برصد صفحات التواصل الاجتماعي ، لمعرفة من يكون قد خرج للتنزه ، لتكون الفرصة متاحة أمامهم بالدخول الى المنزل وسرقته بكل سهولة ويسر .

كما حذر المصدر ، من ترك مفتاح باب المنزل بالقرب منه ، وخاصة ان بعض العائلات تتعمد ترك المفتاح بالقرب من اوعية المزروعات المنزلية او في اماكن باتت مقلدة عند الجميع ومعروفة للصوص .

وطالب المصدر المواطنين ايضاً بترك بعض انارة المنزل الداخلية او الخارجية مضاءة وذلك لايهام من تسول له نفسه بالسرقة ان المنزل يوجد بداخله أحد