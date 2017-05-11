الحرة نيوز –

نفت سفارة جمهورية مصر العربية في الأردن وجود أي قرار بإلزام الأردنيين بالحصول على تأشيرة سفر من قبل السفار في عمان، كشرط لدخول الأراضي المصرية.

وقال المكتب الاعلامي في السفارة إن الأردنيين ممن يحملون رقما وطنيا أو جواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل لا يحتاجون إلى تأشيرة من قبل السفارة، حيث يتم منحهم إياها في المطار أسوة بباقي الجنسيات العربية.

وأضافت السفارة إن شرط الحصول على تأشيرة الدخول مقيّد بحملة جوازات السفر المؤقتة، والذين لا يحملون أرقاما وطنية، وهم ملزمون في هذه الحالة بمراجعة السفارة للحصول على التأشيرة.

وقالت السفارة إن ما يجري الحديث عنه حول هذه القضية محض اشاعات لا تمت للواقع بصلة.