الحرة نيوز –

شيع بعد ظهر الخميس ، جثمان لاعب كرة السلة الاردني ” أحمد أبو شما ” الى مثواه الاخير في مقبرة سحاب ، بعد وفاته خلال التمرين .

وتعرض اللاعب أبو شما ، مساء الاربعاء ، لنوبة قلبية خلال تدريباته مع فريق الفرقة الثالثة التابعة للجيش الأردني ، توفي على اثرها عن عمر يناهز 29 عاماً.

ولعب أبو شما مع العديد من الفرق الأردنية منها الرياضي أرامكس والعلوم التطبيقية وآخرها نجوم الأردن الذي ساهم بصعوده مؤخراً لدوري كرة السلة الممتاز.

وابو شما من عائلة رياضية ، وشقيقه مصطفى أبو شما لاعب الرياضي أرامكس ومنتخب الأردن لكرة السلة سابقاً .