الحرة نيوز –

يرى الأمير علي بن الحسين، أن الرئيس الحالي لفيفا جياني إنفانتينو أخفق في تغيير طريقة إدارة الاتحاد.

وتولى إنفانتينو المسؤولية خلفاً لمواطنه السويسري سيب بلاتر في فبراير (شباط) 2016، بعدما تفوق في الانتخابات على مرشحين بينهم الأمير علي.

وخلال الجمعية العمومية السنوية لفيفا التي عقدت اليوم الخميس، أعلن إنفانتينو أن ‘فيفا في شكله الجديد منظمة تتمتع بالشفافية.. منظمة نزيهة للغاية’.

ولكن فور انتهاء الجمعية العمومية، التي لم تشهد أي خلافات تذكر حول طائفة من القضايا مع موافقة 95% من الوفود على قائمة المرشحين للجان، أبلغ الأمير علي الصحافيين بأن المنظمة لا تزال تواجه متاعب جمة.

وقال الأمير علي: ‘أعتقد أن من الجلي أن الكثير من الأمور لم تتغير’.

وأضاف الأمير علي رئيس الاتحاد الأردني للعبة: ‘لن أقيم أحداً، ولكن ما أقوله إن النظام وطريقة إدارة الأمور لم تتغير.. لا أرى أثراً على أرض الواقع للتغيير والانفتاح والشفافية التي يتحدث عنها الجميع’.

وقرر مجلس فيفا الثلاثاء الماضي عدم تجديد ولاية مسؤولين اثنين بارزين في لجنة القيم، ساعدا في إبعاد العديد من المتورطين في مزاعم فساد.

ورشح مجلس فيفا الذي يرأسه إنفانتينو مسؤولين آخرين لخلافتهما، وقال الأمير علي إن هذا القرار خاطئ.

وأضاف سموه : ‘بالطبع انتهت ولايتهما.. ولكنهما في خضم قضايا وهذا القرار سيؤدي الى تأخير العملية.. حتى أكون أميناً إذا لم يكن الوضع سيئاً فلا يحتاج للتدخل لإصلاحه.. يبدو أننا نسمع العديد من الأسباب وراء ذلك ولكننا لم نحصل على تفسير ومن الحقوق الأساسية للجمعية العمومية معرفة الأسباب التي تقف وراء التغييرات.. هذا يذكرني بأمور حدثت في الماضي’.