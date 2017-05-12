الحرة نيوز –

قال مدير زراعة محافظة المفرق المهندس عوني شديفات إن صادرات المحافظة من الثروة الحيوانية لدول الخليج العربي خلال الثلث الاول من العام الحالي بلغت 1388 ألف رأس من الخراف.

وأكد ان جميع عمليات التصدير تمت الى دول الخليج العربي، وتحت إشراف وزارة الزراعة، وبناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الأردن والدول المستوردة، والتي تشمل عمليات حجر للخراف المصدرة في محجر المفرق المعتمد لعمليات التصدير للأسواق الخليجية، حيث تخضع الخراف المصدرة لعمليات المراقبة البيطرية في المحجر مدة 21 يوما للتأكد من خلوها من الأمراض.

وأشار شديفات الى ان دور وزارة الزراعة يكمن في عملية التسهيل والإشراف على عمليات التصدير، موضحا أن عمليات التصدير تعود بالفائدة على مربي الثروة الحيوانية، من خلال توفير مردود مالي لهم، الى جانب مساهمتها في تنشيط قطاع الثروة الحيوانية وضمان استمراريته،ولاسيما بظل الظروف الصعبة التي مر بها القطاع خلال السنوات الماضية