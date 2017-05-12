الحرة نيوز –

يبقى الطقس اليوم ربيعيا دافئا ومُشمسا في أغلب المناطق وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية مُعتدلة السُرعة، وحالة البحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات الليل يكون الطقس مُعتدلا بوجه عام، وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات إلى شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.

ونهار غد السبت، ترتفع درجات الحرارة مُجددا، ويكون الطقس حارا نسبيا بشكل عام، في حين يكون حارا بشكل لافت في الأغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية مُعتدلة السُرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يكون الطقس مُعتدلا إلى دافئ بوجه عام،

وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات إلى شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.