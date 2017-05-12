الحرة نيوز –

احتفلت فرقة الملك عبدالله الثاني المدرعة/3، أمس، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، برعاية قائد الفرقة العميد الركن عدنان الرقاد.

وبين مفتي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد الدكتور ماجد الدراوشة أهمية هذه المناسبة العظيمة ومكانتها في نفوس المسلمين جميعا والعبر والدروس المستفادة من هذه المعجزة وأثرها الكبير في الدعوة الإسلامية، مؤكدا ضرورة نشر رسالة الإسلام السمحة والتي تدعو إلى الرحمة والإنسانية.

وأكد العميد الدراوشة أهمية الدور الذي يقوم به الأردن في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس الشريف، مشيرا إلى أن عمارة الأقصى من أولى أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني والأسرة الهاشمية.

وحضر الحفل عدد من ضباط وضباط صف وأفراد الفرقة. –