الحرة نيوز –

قالت مديرة الإعلام والاتصال في هيئة النقل البري، عبلة الوشاح، إنه تم توزيع 50 مركبة للسفريات الخارجية (خط الشام – بيروت) الى سيارات تاكسي تعمل داخل عمان ضمن تعليمات سيارات العمومي العاملة في المملكة بصفة تاكسي اصفر.

وأضافت أن الهيئة امهلت المركبات التي تم اختيارها 4 أشهر ليتم تحويلها للعمل داخل عمان كتاكسي اصفر، باعتبار ان المهلة بدأت بتاريخ 4 أيار (مايو).

وأوضحت الوشاح أن اختيار الـ50 مركبة جاء توافقا مع العدد الذي وافق عليه مجلس إدارة امانة عمان من اصل 79 مركبة كانت تعمل كسفريات خارجية.

وبينت أن هنالك 29 مركبة متبقية تم اعلامهم بابلاغ الهيئة عن رغبتهم للعمل بخدمة التاكسي الاصفر في اي محافظة باستثناء عمان والعقبة.

ولفتت الوشاح أى أن الهيئة دعت مالكي سيارات السفريات الخارجية العاملة على خط الأردن – الشام سابقا والحاصلة على تصاريح للعمل على خط (الأردن/السعودية) أو تلك التي لم تحصل على تصاريح للعمل على اي خط آخر والذين يرغبون بتحويل خطوط مركباتهم مؤقتا للعمل على خطوط داخلية او تاكسي اصفر الى مراجعت الهيئة في مبنى ادارتها في عمان.

وتوقفت أعمال سيارات السفريات الخارجية عقب الاحداث التي المت بسوريا قبل نحو6 سنوات علاوة على المخاوف الأمنية في العراق.

وكانت هيئة النقل البري اتخذت قرارات عديدة في وقت سابق لتشغيل سيارات السفريات الخارجية المتأثرة باوضاع سورية والعراق بتحويلها على خط عمان السعودية، الى جانب ان كل من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل وامانة عمان منحت 300 سيارة تصريحات مؤقتة للعمل كتاكسي سابقا.

ويبلغ عدد السيارات التي كانت تعمل على خط الشام بيروت نحو 700 مركبة، في حين بلغت الخسائر التي تكبدها هذا القطاع نحو 350 مليونا خلال 4 سنوات، بحسب اخر ارقام صادرة عن هيئة النقل كانت قد حصلت عليها.

ويشار إلى أن عدد سيارات التاكسي العاملة في المملكة تبلغ نحو 16 ألف سيارة، و10 آلاف مركبة وباص نقل عام (سيارات سرفيس، الحافلات المتوسطة والكبيرة) بحسب هيئة تنظيم النقل البري.

وبالنسبة للعاصمة عمان يوجد فيها أكثر من 11 ألفا و500 تاكسي، وحوالي 4 آلاف سيارة سرفيس، وما يقارب 6 آلاف حافلة متوسطة “كوستر”.