الحرة نيوز –

أكد مربو وتجار دواجن أن أسعار الدجاج ستبقى مستقرة ضمن مستوياتها السعرية في ظل توفر كميات تفي بحاجة السوق طوال العام.

قال مدير عام الاتحاد النوعي لمربي الدواجن فؤاد المحيسن إن استعدادات مربي الدجاج اللاحم على أكملها، مؤكدا استقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل.

وبين المحيسن السقف الأعلى للأسعار التي من غير المتوقع تجاوزها، اذ سيبلغ أعلى سعر لدجاج النتافات دينارا ونصفا للكيلو والدجاج الطازج من المسالخ إلى 1.75 دينار، والمجمد ينافس على سعر 1.35 دينار الكيلو، مشيرا إلى ان هذه الأسعار قريبة من أسعار التكلفة، بحسب ما بين المحيسن.

وأضاف المحيسن ان الكميات التي جرى استيرادها منذ بداية العام الحالي لا تتجاوز الأربعة آلاف طن ، وما ذلك إلا دليل على غزارة المنتج المحلي وجودته التي ينافس بها المنتج المستورد، على حد قوله.

ولفت المحيسن إلى تأثر مبيعات البيض خلال شهر رمضان، ما يؤدي إلى تدهور أسعارها بشكل لافت.

وقال مربي وصاحب إحدى مزارع الدواجن عبدالشكور جمجوم إن أسعار الدجاج مستقرة خلال الفترة الحالية وبمتناول جميع الطبقات المجتمعية. مشيرا إلى ان الكميات متوفرة وتغطي حاجة السوق طوال العام.

وطالب جمجوم وزارة الزراعة بوقف استيراد الدجاج المجمد من الخارج تحت وطأة وقف التصدير، لافتا إلى ان المملكة لديها انتاج يسد حاجتها.

نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق قال إن كميات استيراد الدجاج المجمد تراجعت بنسبة 50 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.

وأرجع الحاج توفيق سبب التراجع إلى توفر مخزون سلعي كبير لدى السوق المحلية نتيجة الركود التجاري الذي يلم بالأسواق، متوقعا زيادة الطلب تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وينتج المزارعون ما كميته 18 ألف طن دجاج شهرياً، وتتعزز كميات انتاجهم خلال شهر رمضان المبارك إلى أكثر من 22 الف طن.