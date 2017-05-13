الحرة نيوز –

أكد المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييغو سيميوني، أنه مستمر مع الفريق “إذا ما استمرت الأمور بنفس الطريقة التي اتفق عليها مع إدارة النادي”، وذلك خلال مؤتمر صحافي بمناسبة مشاركة الفريق في بطولة “كأس أودي” الودية، التي ستقام خلال شهر أغسطس (آب) المقبل.

وأكد المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحافي رداً على سؤال خاص بإمكانية استمراره كمدرب للـ”روخيبلانكوس” من عدمه: “ها نحن هنا نتحدث معكم، لهذا جميع المؤشرات تؤكد أنه إذا ما استمرت الأمور بنفس الطريقة التي اتفقنا عليها مع النادي، سنلتقي هناك في ألمانيا.. في الحقيقة، سنتقابل في ألمانيا، أليس كذلك؟ سأكون هناك معكم”.

وجاءت تصريحات سيميوني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، كارلو أنشيلوتي، الذي تواجد شخصياً، والمدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، الذي تواجد عن بعد من خلال الفيديو.

وقال سيميوني إن مشاركتهم في هذه البطولة تجعلهم “سعداء”، حيث أنها تظهر مدى تطور أتلتيكو خلال السنوات الأخيرة.

وقال الـ”تشولو” في هذا الصدد: “نحن سعداء للغاية، التطور الذي حققه الفريق وبشكل خاص خلال السنوات الأخيرة، يمنحنا فرصة المشاركة في هذه البطولة التي تعد خير إعداد للموسم الجديد.. لسنا معتادون على خوض مباريات كهذه، وواثق أنها ستعود علينا بالنفع كثيراً.. دعوتنا لهذه البطولات يجعلنا نتنبأ بالقيمة الكبيرة التي سيظهرها الفريق في الموسم المقبل”.

وسيشارك الأتلتي في هذه البطولة التي تحتضنها مدينة ميونخ، إلى جانب كل من الفريق البافاري وليفربول الإنجليزي، وفريق رابع لم يتم تأكيده بعد، وذلك مطلع أغسطس (آب) المقبل.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتم فيها دعوة أتلتيكو للمشاركة في البطولة التي تقام كل عامين، وفاز برشلونة بها في نسخة 2011، بينما حل ريال مدريد وصيفاً للبايرن في نسخة 2015.

وستقام مباراتي نصف النهائي أول أغسطس، بينما ستقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث في اليوم التالي مباشرة.