الحرة نيوز –

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع المدافع المغربي مهدي بنعطية بشكل نهائي حتى 20200.

وأعلن النادي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي تفعيل خيار الشراء النهائي الموجود في عقد استعارة اللاعب من بايرن ميونخ.

وكان يوفنتوس تعاقد مع بنعطية، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من نادي بايرن ميونخ الألماني، مع وجود بند في العقد ينص على إمكانية ضم اللاعب نهائياً.

ووقع بنعطية (30 عاماً) على عقود انتقاله للنادي الإيطالي لمدة 3 مواسم، تبدأ من الموسم المقبل، ولم يعلن النادي عن أية تفاصيل متعلقة بالصفقة.