الحرة نيوز –

دخل الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي، تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) من أوسع أبوابه، بعد فوز فريقه مساء الجمعة، بلقب الدوري للمرة السادسة في تاريخه.

وانضم كونتي إلى كتيبة المدربين الذين تمكنوا من انتزاع لقب الدوري الإنجليزي في أول موسم لهم، بعد البرتغالي جوزيه مورينيو مع تشيلسي، والإيطالي كارلو أنشيلوتي مع تشيلسي أيضًا، والتشيلي مانويل بيلغريني مع مانشستر سيتي.

وأصبح كونتي مدرب تشيلسي، رابع مدرب إيطالي يفوز بلقب الدوري بعد كارلو أنشيلوتي مع تشيلسي وروبرتو مانشيني مع مانشستر سيتي وكلاوديو رانييري مع ليستر سيتي الموسم الماضي.

وفي المواسم الأربعة الأخيرة له كمدرب للأندية، استطاع كونتي أن يتوج بلقب الدوري جميع المرات، مع يوفنتوس ثلاث مرات وتشيلسي هذا الموسم.

و في موسم 2005-2006 أصبح مساعداً لمدرب نادي سيينا، وفي عام 2006 درب نادي أريتسو ثم انتقل لتدريب نادي باري ومنه إلى تدرب نادي أتالانتا وبعد ذلك قام بتدريب نادي سيينا في الدرجة الثانية ونجح معهم في التأهل لدوري الدرجة الأولى.

وفي 22 مايو/أيار 2011 بدأ بتدريب نادي يوفنتوس وحقق منذ موسمه الأول كمدرب للفريق بطولة الدوري بدون أي هزيمة كسابقة تاريخية منذ أن أصبح عدد فرق الدوري الإيطالي 20 فريقاً وعاد بالفريق لمنصة البطولات بعد 6 سنوات عجاف قضاها النادي.

وفي موسم 2012 -2013 حافظ أنتونيو كونتي على لقبه بطلا للدوري الإيطالي بعد إنهائه للبطولة على رأس الجدول متقدما بـ 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي نابولي .

وفي موسمه الثالث مع الفريق قاد المدرب الإيطالي الشاب أنتونيو كونتي فريقه لتحقيق اللقب الثالث توالياً برقم قياسي بلغ الـ 102 نقطة كأعلى رقم في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى قبل أن يعلن عن تركه للفريق نهاية الموسم.

في 4 أبريل/ نيسان 2016 انتقل كونتي للملاعب الإنجليزية عبر بوابة تشيلسي ليحقق لقب الدوري الإنجليزي (البريمرليغ) للمرة السادسة في تاريخ النادي اللندني.