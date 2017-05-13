الحرة نيوز –

اعتصم العشرات من معلمي فرع نقابة عمّان أمام نادي المعلمين، احتجاجا على ما أسموه “تغول مجلس النقابة” على الحصة المقررة لهم بقرعة الحج، حيث تم خفض المقاعد المخصصة لهم إلى 23 مقعدا، بعد أن كانت 30 مقعدا في السابق.

من جهته اتهم الأستاذ سامي الوحش رئيس لجنة القضايا في نقابة المعلمين فرع عمان، مجلس النقابة بالتعدّي على حق معلمي عمّان، دون أي وجه حق، والإقدام على تخفيض عدد مقاعدهم في قرعة الحج لغايات شخصية وتعزيز مركزهم الانتخابي خلال أي استحقاقات قادمة لانتخابات نقابة المعلمين.

وقال الوحش إن مجلس النقابة خفض عدد المقاعد دون أن يقدم أي مبرر مقبول، حيث خصص لمحافظات عجلون ومادبا والعقبة 5 مقاعد لكل ألف معلم، فيما اكتفى بتخصيص 4 مقاعد لكل 10 آلاف معلم في العاصمة عمّان وهذه قسمة تفتقر للعدل.

واعتبر الوحش هذه الخطوة من مجلس النقابة مجرد مناكفة لفرع عمّان الذي يختلف مع مجلس النقابة في كثير من الرؤى والقضايا ولم تكن المناكفة الأخيرة، إذ أنه تم تأخير المخصصات المالية لفرع عمان بالمماطلة ودون إبداء الأسباب من قبل المجلس.

كما اتهم الوحش مجلس النقابة بمحاولة فرض الأمر الواقع عبر إرسال كتاب رسمي قبل يوم واحد لإبلاغ فرع عمّان بقرار تخفيض عدد مقاعد الحج، حتى لا يتسنّى لمعلمي عمّان القيام بأي خطوة احتجاجية لتعديل الموقف والمطالبة بالحقوق.

ووجه الوحش انتقادا لاذعا لمجلس نقابة المعلمين لقيامه بحشر 1200 معلم بغرفة صغيرة لإقامة قرعة الحج، الأمر الذي أدى إلى احتقان وتشابك بالأيدي بين أعضاء مركزية عمّان ومجلس النقابة.

جدير بالذكر أن نقابة معلمي الأردن توفر لمعلميها 84 مقعدا للحج يتم اختيارهم عبر قرعة وكوتا محددة لكل محافظة.

وكانت نقابة المعلمين فرع عمّان دعت معلميها للاعتصام أمام نادي المعلمين احتجاجا على خفض المقاعد المخصصة لهم في الحج.