الحرة نيوز –

أكد وزير العمل، علي الغزاوي، أن الوزارة لن تقوم بتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة والتي ستنتهي يوم الاثنين الموافق 15 أيار، قائلا إن الوزارة أعطتهم فرصة كافية ولن تستطيع منحهم فرصة جديدة.

وأضاف الغزاوي إن فرق الوزارة ستقوم بتكثيف الحملات على العمالة الوافدة المخالفة فور انتهاء فترة تصويب الأوضاع، وستقوم بتسفير المخالفين لقانون العمل بشكل فوري.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت سابقا عن منح العمالة الوافدة المخالفة فترة لتصويب أوضاعها اعتبارا من 15 شباط 2017 وانتهت في 15 نيسان 2017 ، قبل أن تتخذ قرارا بتمديد تلك الفترة شهرا اخر ينتهي في 15 أيار 2017.