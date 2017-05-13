الحرة نيوز –

عثر العاملون في مديرية شرطة وسط عمان، مساء اليوم السبت، على الطفل قصي عايد مهنا والبالغ من العمر 6 اعوام، بعد فقدانه منذ يوم الاربعاء الماضي.

وقال مصدر امني لـ”الحرة”، ان مديرية الامن العام تلقت بلاغاً نهاية الاسبوع الماضي حول فقدان طفل من مواليد 2011، حيث قامت على الفور بالتعميم عليه في جميع المراكز الامنية.

وبين المصدر انه تم العثور عليه في احد شوارع العاصمة عمان وهو بحالة صحية جيدة، حيث تم اصطحابه الى المركز الامني لاجراء اللازم واعادته الى ذويه.

وكانت “الحرة ” قد نشرت على لسان عم الطفل حول اختفاء قصي بعد ان خرج من المنزل بضاحية الأميرة سلمى في منطقة طبربور يوم الأربعاء الماضي دون أن يشعر به أحد لحضور مباراة بأحد المقاهي، حيث أن ذويه ظنوا للوهلة الأولى أنه ذهب لمنزل جدته القريب منهم ، ولكنهم في اليوم التالي لم يعثروا عليه ، ما دعاهم لإبلاغ الجهات الأمنية والتعميم عليه .