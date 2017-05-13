الحرة نيوز –

اكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان الفحوصات المخبرية الدقيقة اثبتت صلاحية المنتج الزراعي الاردني التصديري للاستهلاك البشري بشكل كامل.

وقال الدكتور عبيدات خلال افتتاحه اليوم السبت فعاليات ورشة عمل “شركاء في المسؤولية ” التي نظمها فرع المؤسسة في اقليم الشمال بالتعاون مع غرفة تجارة اربد ان شحنة الخضار والفواكه الاردنية التي تم الحديث عن اعادتها للاردن وعدم استقبالها في احد دول الخليج جرت عمليات تتبع مخبري كامل لها اثبت صلاحياتها للاستهلاك البشري.

واوضح ان كميات قليلة من حجم كمية الخضار والفواكه المصدرة والتي رافقها تشويش اعلامي لم يأخذ المعلومة الدقيقة من مصدرها كانت تحتاج لفترة اطول من غيرها للتخلص من المتبقيات الكيماوية التي يحتاج بعضها الى فترة اطول من غيره كي تتخلص الثمار من بقاياه، داعيا المزارعين الى عدم المبالغة في استخدام المتبقيات الكيماوية والتي تأخذ فترات اطول للتخلص منها قبل تصديرها او عرضها للاستهلاك.

واشار الى ان بعض الانواع من المتبقيات الكيماوية وهي الاكثر شيوعا واستخداما لا تحتاج الا ليومين فقط للتخلص من اي اثر محتمل لها وبعضها يحتاج لفترة اطول تتصل الى اسبوع او اكثر وهو ما حدث بالفعل مع عينات بسيطة من شحنة الخضار المصدرة.

وقال انه تم اخذ اكثر من 60 عينة من الاسواق المركزية من مختلف المواد الغذائية وبطرق فنية وعلمية اكدت جميعها مأمونية المنتج الزراعي الاردني، مبينا ان عمليات التتبع الزراعي للمنتج المصدر للوصول الى مصادره الاصلية جرت بالتعاون بين المؤسسة ووزارة الزراعة واكدت خلو المنتج من اي معايير المأمونية لتناولها واستهلاكه.

واكد عبيدات ان علميات الرقابة الدقيقة للمنتج الغذائي المستورد بالتعاون مع كافة شركاء المؤسسة ساهمت بخفض نسب المخالفات الحرجة فيه الى اقل من 05%، مشيرا الى ان الاردن من الدول التي تعتمد على فحص المواد الغذائية المستوردة على الحدود وقبل دخولها للمكلة وهو ما يؤشر الى انخفاض كبير في نسبة المخالف منها للاشتراطات الصحية والمواصفة الاردنية، لافتا الى التجربة مع اللحوم البرازيلية اثبتت نجاعة الاجراءات الاحترازية ونجاح الرقابة المسبقة.

وبين عبيدات ان المؤسسة تسعى للتشاركية والتكاملية مع باقي المؤسسات والقطاعات الرقابية الاخرى بهدف توحيد المرجعيات وليس التنافس معها، لافتا الى ان مفهوم الرقابة لم يعد بمثابة تفتيش فقط وانما تعدى ذلك الى بناء شراكات حقيقية متنوعة لمتابعة سلسلة الانتاج والتخزين والحفظ والعرض وآليات وادوات البيع وسلامة الاشخاص المتعاملين مع المنتج الغذائي بهدف رئيس هو الوصول دائما الى غذاء امن لان اي جهة رقابية لا تستطيع لوحدها القيام بكل هذه الادوار مهما بلغت من القوة.

واشار الى ان اهم الشراكات التي ترتكز عليها المؤسسة هي الشراكة مع المواطن باعتباره محور عملية الرقابة والمتابعة لضمان وصول انسياب غذاء ودواء امن له وتعول المؤسسة عليه كثيرا في التعاون معها في كل ما يثير شكوكه حول اي علامات يعتقد انها تؤثر في سلامة المنتج الذي يتناوله، اضافة الى الاتفاقيات الموقعة مع وزارة الصحة ولجان الصحة العامة في المحافظات وادارات واقسام الشؤون الصحية في البلديات بهدف تحقق العدالة وعدم التغول في استخدام الصلاحيات والافراط باستخدامها دون وجه حق.