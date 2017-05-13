الحرة نيوز –

تصدر هاشتاغ #الفدائي_الاردني مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” اليوم السبت عقب تنفيذ الأردني محمد عبدالله سليم الكسجي عملية طعن في منطقة باب السلسلة بالقدس القديمة، والتي اصيب فيها احد الجنود الصهاينة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات حول العملية عقب اعلان استشهاد الاردني برصاص قوات الاحتلال.

واشار ناشطون الى ان الشرطي الصهيوني المصاب بعملية الطعن التي نفذها الفدائي الاردني، هو أحد أبرز الجنود الصهاينة الذين عرفوا باعتدائهم الدائم على المرابطات والمرابطين داخل أسوار المسجد الأقصى .