الحرة نيوز –

قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فواز الشهوان، إن الدائرة لم تبحث تمديد فترة اعفاء المواطنين من رسوم اصدار البطاقة الذكية والتي تنتهي في 15 حزيران القادم، لافتا إلى أن ذلك القرار يعود لمجلس الوزراء وهو صاحب الاختصاص بهذا الشأن.

وأضاف الشهوان إن مديريات الأحوال في المملكة تشهد ازدحاما شديدا لاستصدار البطاقة الذكية، حيث يتم يوميا اصدار نحو 23 ألف بطاقة، في حين بلغ عدد البطاقات التي تم اصدارها نحو مليون ونصف بطاقة من أصل 5 مليون مواطن يستحقون البطاقات.

وأضاف الشهوان إن الدائرة بصدد تشغيل مركبة ثالثة متحركة ستخصص للمناطق النائية في المملكة، وذلك للتسهيل على سكان تلك المناطق، اضافة إلى فتح عدد من المحطات في مختلف أنحاء المملكة لتخفيف الازدحام في المديريات الرئيسة، اضافة إلى فتح محطتين أخريين في جمعية المكفوفين وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة للحالات الانسانية.