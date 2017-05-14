الحرة نيوز –

:حذر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي من تداول الاشاعات، معبرا عن امتعاضه لتداول شائعة تعرض أطفال للتقطيع من خلال انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال السرطاوي : نعاني من انتشار الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر المغذي الرئيس للاشاعة حيث يتم تداولها وانتشارها بسرعة كبيرة”

وتابع السرطاوي قائلا: “سابقا قبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي كانت الإشاعة تحتاج الى شهر او شهرين حتى تنتشر لكن اليوم تنتشر خلال دقائق او ساعة”.

وتساءل حول من تداول شائعة مقطع فيديو لاطفال تم تقطيعهم ، مشيرا إلى أن هنالك من صدق أن مثل هذه الأمور تجري في الاردن ، موضحا ان المملكة كلها ضجت بخصوص طفل فُقد منذ عدة أيام، وهذا يدل على حساسية الامر، فكيف ان يحدث ما ورد في شائعة الفيديو دون ان يحرك احد ساكنا.

وحول امكانية تتبع الذين تبادلوا الإشاعة واطلقوها، بين ان الموضوع ليس بهذه البساطة، مشيرا الى ان وحدة الجرائم الالكترونية تتعقب من قام بهذا العمل لمحاولة منعه من تكراره

ولفت السرطاوي الى ان الموضوع بدأ بصورة لشخص اتهموه بانه يستخدم أجزاء الأطفال للبيع ومن ثم ركبوا فيديو عليه.. ولفت الى ان الامن لن يتوانى عن اعلان اي معلومة تتعلق بهذه القضية .

وحذرمن تداول الفيديو او اي شائعات أخرى عبر مواقع التواص الاجتماعي دون تحقق أو تأكد والاعتماد على من ارسله دون ادنى مسؤولية.