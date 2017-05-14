الحرة نيوز –

:قرر رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور محمد داودية الغاء عقد شراء مركبة وذلك بحسب ما نشر عضو مجلس نقابة الصحفيين عمر المحارمة عبر صفحته على الفيسبوك.

وقال المحارمة ‘رئيس مجلس إدارة الدستور يلغي عقد شراء سيارة من حساب اعلانات الجريدة وتحويلها لعقد شخصي مع الشركة الموردة’.

وكان داودية قد اتفق على شراء سيارة له بقيمة 30300 دينار مقابل إعلانات للشركة تنشرها الدستور حيث قام بتوقيع اتفاقية مع الدستور لاقتطاع قيمة هذه الاعلانات كاملة (30300 دينار) من راتبه الشهري بواقع 1000 دينار شهريا.

واثار القرار سخط العاملين في صحيفة الدستور وذلك في ظل عدم استلام الموفين لرواتبهم منذ ما يزيد عن 14 شهرا.