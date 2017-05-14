الحرة نيوز – محمد الحريري

يعتزم سائقوا التكسي الأصفر الاعتصام مجددا الثلاثاء أمام مبنى رئاسة الوزراء

وقال ممثل السائقين فادي ابو خص أن النائب خالد ابو حسان ينوي مشاركة السائقين في اعتصامهم مشيرا أيضا أن 2000 سائق سيتواجدون في الوقفة الاحتجاجية المقررة الثلاثاء

وأشار الى أن كافة جهودهم قد فشلت في وقف تطبيقات تكسي اوبر وكريم على السيارات الخاصة رغم حصول المحتجين على كتاب موجه من رئيس الوزراء د.هاني الملقي الى وزير النقل لكن الوزير قال أن القضية ليست من اختصاصه

وبين أن مدير شرطة اقليم العاصمة قد وعدهم في آخر اعتصام نظموه بلقاء يجمعهم مع وزير الداخلية ولكن ذلك الأمر لم يحدث رغم أن القضية من اختصاص كافة المسؤولين الذين اعتذروا عن اللقاء معهم ومؤكدا أن القضية تمس شريحة كبيرة من سائقي التكسيات العمومية كما أن القضية تهدد هذا القطاع بالتوقف عن العمل بسبب الاضرار التي ألحقها بهم تكسي أوبر وكريم