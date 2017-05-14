الحرة نيوز –

طالب الاتحاد العام لنقابات اصحاب العمل امانة عمان الكبرى بايجاد حلول جذرية لقضية مخالفات السير ومنع الوقوف بالعديد من الشوارع التجارية الرئيسية بالعاصمة.

وقال رئيس الاتحاد خليل الحاج توفيق في بيان صحافي اليوم الاحد ان القطاع التجاري يواجه اليوم ظروفا استثنائية بفعل حالة الركود وزيادة بمخالفات السير ومنع الوقوف بمعظم شوارع العاصمة، وبخاصة وسط البلد وجبل الحسين والصويفية والوحدات والهاشمي وماركا.

واكد ان معدل المخالفات قد ارتفع في الاشهر الاخيرة، في ظل عدم توفير مواقف كافية مما ساهم في زيادة معاناة التجار وحرمانهم من توافد المواطنين للشراء من محلاتهم تجنبا للمخالفات .

وبين الحاج توفيق ان رئيس لجنة امانة عمان يوسف الشواربة قد اتخذ قرارات جريئة منذ تسلمه مهامه اسهمت برفع الظلم عن القطاع التجاري والخدمي خاصة فيما يتعلق بتجديد حوالي 18 الف رخصة مهن كانت موقوفة من قبل جهات حكومية اخرى.

وقال نأمل ان تمتد هذه القرارات الايجابية لتشمل ايجاد حل جذري لمشكلة منع وقوف مركبات المواطنين امام المحال التجارية بهدف التسوق، مطالبا بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء في الامانة وادارة السير والقطاع الخاص لاعادة النظر في اماكن الشواخص المرورية التي تمنع الوقوف والتوقف.

وشدد على ضرورة اعادة النظر في اوقات السماح بالوقوف ببعض المناطق خاصة في وسط البلد، بالاضافة للخارطة المرورية واتجاه السير في بعض الشوارع بالعاصمة مثل شارع بسمان وشارع قريش وغيرها .

وطالب الحاج توفيق بالتوقف عن اغلاق بعض الشوارع التجارية امام حركة المركبات قبل حلول الشهر الفضيل وعيد الفطر واوقات الذروة التي ينتظرها التجار، للتعويض عن ضعف الحركة التجارية في باقي ايام السنة.

واكد استعداد اعضاء الاتحاد الذي يضم (25) نقابة اصحاب عمل للتعاون مع الامانة وادارة السير لوضع الحلول والاقتراحات والمشاركة في اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تنشيط الحركة التجارية وانقاذ القطاع التجاري.

واشار الى ان الاتحاد لا يتحدث عن التوقف عن تحرير المخالفات الحرجة او الوقوف المزدوج او يطلب السماح بوقوف اصحاب المحلات لساعات طويلة امام محالهم، داعيا السماح للمواطنين بايقاف مركباتهم لاوقات محددة وكافية للقيام بعمليات التسوق .

واوضح الحاج توفيق ان الاتحاد سيخاطب وزير البلديات ومدير ادارة السير لبحث ايجاد حلول لذات المشكلة في بعض المحافظات.