الحرة نيوز –

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس د. محمود الزهار أن حركته لن تسقط البندقية وستحافظ على الثوابت الفلسطينية.

وقال الزهار خلال كلمته في المؤتمر الوطني الحادي عشر للحفاظ على الثوابت الفلسطينية المنعقد في غزة اليوم الأحد: “إن ثوابتنا جزء من ديننا لا نفرط في أي منها، وندافع عن حق الإنسان الفلسطيني مسلما كان أو مسيحيا، ولا نفرط في شبر واحد من أرضنا و مقدستنا “.

وشدد على أن الثوابث الفلسطينية لا تتغير في كل القواميس، ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان، ولا تحابي أي انسان، ولا تخضع لأي جبروت كان، مبينا أن الدفاع عن المقدسات في فلسطين واجب وسنواصل العمل حتى تحرير كل شبر منها.

من جانبه، قال محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد الاسلامي إن التوقيع على أي اتفاق مخالف للثوابت لا يمثل شعبنا، وإن “اسرائيل” جاءت ككيان للحفاظ على مصالح الغرب في المنطقة.

وأشار الهندي خلال المؤتمر أن السلطة تدخل في حلف الحرب على “الإرهاب” أي محاربة جزء من أبناء شعبنا في الوقت الذي تمارس فيه “اسرائيل” ارهابها وتغذيه.

وتابع” آبائنا وأجدادنا حملوا المفاتيح بعد التهجير القسري، وقالوا سنعود”، مضيفا أن معركة “الحرية والكرامة” التي يخوضها الأسرى يجب أن تنتصر والصبر هو مفتاح الفرج.

وقال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة إن المقاومة تعتبر من الثوابت الفلسطينية ويجب التمسك بها، وفلسطين من البحر الى النهر والقدس لنا ، مضيفا أن اطلاق سراح الأسرى سيكون على يد المقاومة.

وأكد بحر خلال كلمته في المؤتمر أن من يحارب شعبه ويفرض عليه الحصار لا يمثل الشعب الفلسطيني وهو يتحمل المسؤولية التاريخية والدينية والشعبية.