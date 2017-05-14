الحرة نيوز –

رسالة ينشرها الموظف في وزارة الصحة عبد شلبي موجها مناشدة لوزير الصحة

ننشرها كما وردت:

معالي وزير الصحة الأكرم

تحية طيبة وبعد :- لا أعرف لمن أبث شكواي بعد الله سبحانه وتعالى الا معاليكم لأن القضية من صميم مسؤولياتكم

فأنا يا معالي الوزير موظف في وزارتكم الموقرة وقد عرضت ابنتي على طبيب المركز الصحي فقام بتحويلها الى طبيب

الأذن والحنجرة في مستشفى الأمير فيصل لأنها تعاني من ألمم وضعف سمع في أحدى اذنيها وعند مراجعة العيادة هذا اليوم الأحد ٢٠١٧/٥/١٤ قامت الممرضة المختصة بالمواعيد بإعطائها موعد بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٧ للكشف عليها ولا أعرف ما سيترتب على الكشف من مواعيد أخرى للفحوصات والتحاليل وتخطيط السمع ان كانت بحاجة اي أنه يلزمني ما لا يفل عن ٦ أشهر أخرى حتى أعرف مما تعاني وما هو علاجها علما بأن ابنتي تتقدم الأن لامتحان الثانوية العامة التوجيهي التجريبي وبعد حوال شهر ونصف للامتحان النهائي وأود أن أسأل معاليكم لو كانت ابنتك أو أبنة الممرضة المختصة بالمواعيد أو أبنة الطبيب المختص هل ستصبرون عليها هذه المدة او أقل من هذه المدة بكثير علما انني أعلم أنا وجميع موظفي وزارة الصحة ومسؤوليها أن ما لا يقل عن ١٠ حالات تدخل يوميا على أقل تقدير الى أي أخصائي في وزارة الصحة بدون موعد اي ( بالواسطة ) سواء من معارف الطبيب أو معارف العاملين بالمستشفى وعلى مرأى ومسمع مدراء المستشفيات ومسؤولي الوزارة فما هو مصير من لا يملك المال ومن لا يعرف واسطة في المستشفى وهل نقبل معاليكم وكل مسؤولي وزارتكم وأطبائها لو أنها أبنة احدكم أَن تبقى تراها تتألم وتضيع أهم سنة دراسية في عمرها وهي بانتظار تعطف الممرضة أو الأخصائي للكشف عليها وما هو تصرفكم أن وضعتم بهذا الموقف ولا ادري ما فائدة التأمين الصحي اذا لم أستفد منه وعائلتي بهذا الموقف .

وغي النهاية أقول لكم انني سأعالج ابنتي على حسابي مهما تكلف علاجها وسأحتسبكم عند الله جميعا ولن أسامح أحد منكم انا وكل مواطن لا حول له ولا قوة الا الله وانكم جميعا وغدا ستوقفون أمام الله وستسألون عن كل ما قصرتم وما ظلمتم خلال تولي مسؤولياتكم وان غدا لناظره قريب