الحرة نيوز –

أقر مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي في جلسة طارئة عقدها مساء أمس السبت بعض التعديلات المقترحة على نظامه الأساسي لا سيما المتعلقة انتخابات مجلس الشورى وآلية تشكيل المكتب التنفيذي للحزب على ان يستكمل مناقشة واقرار باقي التعديلات في جلسة لاحقة.

وقال الأمين العام للحزب محمد الزيود أن المجلس أقر خلال جلسته أمس رفع عدد أعضاء مجلس الشورى إلى 90 عضواَ بدلاً من 80 عضواً بحيث ينتخب 70عضوا من خلال فروع الحزب بالمملكة و18 عضواً يتم انتخابهم من قبل المؤتمر العام للحزب فيما يكون كل من الامين العام للحزب ورئيس مجلس الشورى المنتهية ولايته أعضاءً حكماً في مجلس الشورى.

وتضمنت التعديلات تخفيض سن من يسمح لهم بالترشح لانتخابات الشورى إلى 21 عاماً بدلاً من 25 عاماً لإتاحة المجال للشباب للتقدم إلى المواقع القيادية في الحزب.

كما أقر المجلس تعديل آلية تشكيل المكتب التنفيذي بحيث بات يسمح للأمين العام ترشيح أعضاء المكتب مع حق ترشيح أربعة اعضاء من خارج مجلس الشورى ليكونوا أعضاء في المكتب التنفيذي الذي سيكون عدد اعضاءه 11 عضواً فيما يكون كل من رئيس القطاع الشبابي في الحزب ورئيسة القطاع النسائي كأعضاء مراقبين في المكتب التنفيذي.

وحول الألية المتعلقة بقبول استقالة الامين العام للحزب والتي تضمنتها التعديلات السابقة على النظام الأساسي أقر المجلس بأن تقبل استقالة الامين العام للحزب من قبل المؤتمر العام للحزب بناء على تنسيب من مجلس الشورى وبالأغلبية المطلقة، مع إقرار أن يكون أعضاء مجلس الشورى المنتهية ولايته اعضاء في المؤتمر العام للحزب.

وأشار الزيود إلى إقرار المجلس تخفيض السن التنظيمي لمن يسمح لهم بالانتخاب إلى 6 أشهر من تاريخ انتسابه للحزب بدلاً من اشتراط مرور عام على انتظامه، فيما سيتم مناقشة باقي التعديلات على النظام الأساسي والتي نسب بها المكتب التنفيذي بناء على توصيات لجنة إعادة هيكلة الحزب في جلسة لاحقة لمجلس الشورى.