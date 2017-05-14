الحرة نيوز –

استمعت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب خالد ابو حسان، الى خطة مديرية الامن العام حول الازمات المرورية في مختلف محافظات المملكة وخصوصا محافظتي العاصمة واربد.

وقال ابو حسان ان اللجنة اطلعت على خطط ادارة السير لمواجهة الاختناقات المرورية والازدحامات خلال فترة الصيف وشهر رمضان، لافتا الى المعاناة التي يعيشها المواطنون جراء المشكلة المرورية خاصة مع عودة المغتربين وزيادة عدد السياح، ما يؤثر سلبا على حالة الطرق في المملكة.

وشدد على اهمية التشاركية من خلال تكاثف الجهود لإيجاد الحلول المناسبة والكفيلة للحد من الازمات المرورية.

واستعرض مساعد مدير الامن العام للمرور العميد وليد بطاح خطة مديرية الامن العام، قائلاً إنها متكاملة للتعامل مع الازدحامات المرورية خلال فصل الصيف والشهر الفضيل، لافتا الى انه تم وضع العديد من المحاور سيتم العمل بها من خلال الرقابة المرورية الداخلية على حركة الطرق ونشر دوريات في لباس مدني.

وأضاف سيكون محطات لتقديم وجبات الإفطار للمسافرين، فضلا عن نشرة توعوية من خلال اذاعة الامن العام ومختلف وسائل الاعلام، كما تم إنشاء غرف عمليات على مدار الساعة من خلال مراقبة الطرقات عبر كاميرات.

بدوره، أشار مدير النقل والمرور بأمانة عمان الكبرى عبد الرحيم الوريكات إلى أن “الأمانة” لديها خطط استراتيجية وتنفيذية بالتنسيق والتعاون مع إدارة السير لضمان انسيابية الحركة، اضافة الى تركيزها على التقنيات المرورية من خلال مراكز التحكم وانظمة الرقابة، حيث تم ربط انفاق العاصمة بكاميرات مراقبة.

وفي نهاية الاجتماع، اشاد ابو حسان بالجهود المبذولة من قبل مديرية الامن العام وادارة السير والدوريات الخارجية للتعامل مع الاختناقات المرورية، فيما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من “السير” و”الأمانة” والبلديات وبمشاركة القطاع الخاص لدراسة الاختناقات المرورية وتلافيها.

وحضر الاجتماع مدير إدارة السير المركزية العميد سمير بينو ومدير ادارة الدوريات الخارجية العقيد سالم الشماسين ورئيس لجنة بلدية اربد الكبرى