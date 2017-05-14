الحرة نيوز –

صرح وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بوجود ضعف في كافة المناهج الدراسية التي تدرس في مدارس المملكة وبخاصة منهاج اللغة العربية .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة التربية والتعليم النيابية في مجلس النواب ظهر الأحد .

وقال الرزاز انه من المهم وجود المركز الوطني للمناهج بسبب النمو المتطور للعلوم والمعارف .

وكشف الرزاز بان هناك مجلس أعلى للمركز الوطني للمناهج يترأسه عدنان بدران وأعضاءه هم عدة وزراء من بينهم وزير الأوقاف ووزير التعليم العالي ومفتي المملكة يضع الضوابط العامة للمناهج .

وأكد الرزاز على ان كل ما يصدر من المركز الوطني عبارة عن توصيات ومقترحات ومجلس التربية والتعليم هو الذي يقرر .

وأشار الرزاز إلى ان المركز الوطني للمناهج يخضع لديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وليس هدفه خصخصة وزارة التربية والتعليم كما يدعي البعض.