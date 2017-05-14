ألحرة نيوز –

:تأثرت عدة شركات اردنية بالهجوم الالكتروني الواسع الذي عرف بفايروس ” الفدية ” والذي ضرب اكثر من 100 دولة في العالم . وقال المختص في الشبكات المهندس اكثم النجار ان الفيروس ضرب عددا من الشركات الاردنية ، ما سبب لها مشاكل كبيرة ، حيث بدأت بالبحث عن اصول الفواتير والمعاملات الخاصة بها لإعادة ادخالها الكترونيا من جديد. واشار الى عدد الشركات الاردنية التي تحتفظ بنسخ احتياطية قليل خصوصا في الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وغالبا فان هذه الشركات تعرضت سابقا لتلف في بيانتها قبل ان تبدأ بأخذ النسخ الاحتياطية . واشار الى ان بعض الشركات الاردنية دفعت بالفعل مبالغ وصلت الى 500 دينار ، لكنها لم تسترجع البيانات ، فخسرت البيانات والمبلغ المالي . وضرب فايروس الفدية اكثر من200 ألف حاسوب حول العالم . ويشفر فايروس الفدية البيانات على الاجهزة ، ويطالب المهاجمون على اثر ذلك بدفع فدية قدرها 300 دولار تقريبا مقابل فك تشفير البيانات ، وعادة ما يكون الدفع عبر العملة الالكترونية مما يصعب تتبعهم . وفي حال رفض صاحب الحاسوب الدفع في 3 ايام ، فان الفدية تزداد ، اما في حال تخطت المدة 7 ايام ، فقد يفقد المستخدم جميع بياناته الى الابد . واشار الى اغلب الاجهزة التي اصابها الفايروس تعمل بنظام ويندوز قديمة لم تعد شركة مايكروسوفت تصدر التحديثات لها ، مثل ويندوزxp ، لكن هذا لا يعني ان الاجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل حديثة محمية من الهجوم. ودعا النجار اصحاب الشركات واصحاب الحواسيب وحتى اصحاب الهواتف المحمولة الى اخذ نسخ احتياطية بشكل دوري لبيانات اجهزتهم . كما دعا الى استخدام احدث نسخ انظمة التشغيل وتحديثها بشكل مستمر ، واستخدام الانتي فايروس ، وعدم فتح اي روابط من جهات غير موثوقة