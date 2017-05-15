الحرة نيوز –

قال الدكتور محمد المومني وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الأردن لن ينجر لحروب كلامية مع حكومة الاحتلال، وقال: ‘نحن دولة لا يستطيع أحد المزاودة علينا’ مؤكداً أن على اسرائيل الاتجاه لخيار السلام.

وأضاف المومني مساء اليوم الأحد أنه لا مستجدات في قضية الشهيد رائد زعيتر.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد صرح قائلاً: ‘ قد حان الوقت الذي يجب فيه على الأردن وقف هذه اللعبة المزدوجة، كما تدين إسرائيل الهجمات الإرهابية في الأردن، على الأردن أن تدين الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل، الإرهاب هو الإرهاب في كل مكان’ وذلك عقب استنكار الحكومة الأردنية مقتل مواطن أردني على يد الشرطة الإسرائيلية مساء السبت.

هذا وزعمت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت الأردني’محمد السكجي’ عقب قيامه بطعن جندي اسرائيلي في القدس المحتلة أمس السبت.