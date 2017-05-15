الحرة نيوز –

-واصل ريال مدريد وبرشلونة صراعهما المحتدم على صدارة الدوري الأسباني لكرة القدم اثر فوز الأول على أشبيلية 4 – 1 والثاني على مضيفه لاس بالماس بنفس النتيجة الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين من المسابقة.

ورغم حفاظ برشلونة على صدارته لجدول المسابقة بفارق الأهداف ، اقترب الريال من حسم اللقب حيث اجتاز الفريق اليوم عقبة صعبة للغاية في طريق استعادة اللقب ورفعه رصيده إلى 87 نقطة فيما تجمد رصيد أشبيلية عند 69 نقطة ليفقد الفرصة الأخيرة للتأهل المباشر إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويستطيع الريال الانفراد بالصدارة إذا حقق لفوز أو التعادل يوم الأربعاء المقبل في مباراته المؤجلة أمام سلتا فيغو فيما تختتم مباريات البطولة يوم الأحد المقبل حيث يستضيف برشلونة فريق إيبار ويحل الريال ضيفا على ملقا.

وعلى استاد ‘سانتياغو برنابيو’ في العاصمة مدريد ، أنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ناتشو فيرنانديز والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين العاشرة و23 .

ولكن أشبيلية الذي تلقى صدمة قوية بالهدف الأول المثير للجدل الذي سجله ناتشو للريال لم يستسلم لليأس ورد في الشوط الثاني بهدف تجديد الأمل الذي سجله ستيفان يوفيتيتش في الدقيقة 49 قبل أن يحسم الريال اللقاء بهدفين متتاليين سجلهما رونالدو والألماني توني كروس في الدقيقتين 78 و84 على الترتيب.

وفي لاس بالماس ، سجل البرازيلي نيمار دا سيلفا ثلاثة أهداف (هاتريك) وصنع هدفا ليقود برشلونة إلى فوز كبير 4- 1 على مضيفه لاس بالماس ليحافظ على صدارة جدول المسابقة حتى إشعار آخر.

وأنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما نيمار والأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقتين 25 و27 .

وفي الشوط الثاني سجل بدرو بيغاس هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 76 ولكن نيمار رد بهدفين آخرين في الدقيقتين 67 و71 .