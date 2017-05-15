الحرة نيوز –

نهار الاحد كانت الاجواء حارة في أغلب المناطق نهاراً، وكان الطقس حاراً بشكلٍ لافت في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ووصلت درجة الحرارة العظمى في عمان إلى ٣٤مئوية.

هذه الليلة: يكون الطقس دافئاً بوجه عام، وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات إلى غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.

الأثنين:

يبقى الطقس حاراً نسبياً عُموماً، وحارّاً بشكل لافت في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة إلى نشطة السُرعة، مع هبّات قوية عصراً تثير الغبار والاتربة في البادية الشرقية والجنوبية.

ليلاً:

يكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام، يميل للبرودة قليلاً فوق الجبال مع ساعات الليل المُتأخرة.

تكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات إلى غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.