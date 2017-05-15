الحرة نيوز

اعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الأحد، خطوات أولية لتحسين مستوى الخدمات القنصلية التي تقدمها سفارات المملكة وبعثاتها الدبلوماسية للمواطنين المغتربين، بينما بدأت العمل مع بقية المؤسسات الحكومية المعنية على خطة طويلة المدى لأتمتة الخدمات القنصلية وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات.

وتضع الخطوات الجديدة سقوفا زمنية لتقديم الخدمات القنصلية، وتفعل خطوطا ساخنة لاستقبال اتصالات المواطنين على مدى 24 ساعة.

كما تم وفق هذه الخطوات إنشاء قسم جديد في مركز العمليات في الوزارة لاستقبال اتصالات المواطنين وشكاويهم، ويقدم هذا القسم تقاريره للوزير.

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن هذه خطوات أولية سيتم متابعة الالتزام بتطبيقها وقياس فاعليتها وتحسينها وفق المعطيات الفعلية لضمان تقديم الخدمة الأفضل التي يستحقها المواطن، وشدد أن خدمة المواطن بفاعلية ومهنية في مقدم واجبات السفارات والبعثات الدبلوماسية.

وتشمل الخطوات الجديدة، التي أقرتها الوزارة بعد أن أوصى بها فريق العمل المشكل من قبل الوزير الأسبوع الماضي، ما يلي:

1. إصدار جوازات السفر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب المستوفي للشروط والوثائق، وإصدار جوازات السفر بدل الفاقد والتالف خلال عشرة أيام عمل في الدول التي تتوفر فيها أجهزة طباعة جوازات السفر. وتتوفر هذه الأجهزة في 25 دولة لا يقل فيها عدد جوازات السفر المصدّرة عن مئة جواز سفر سنوياً.

أما في البعثات التي لا يوجد فيها أجهزة طباعة الجوازات، فسيتم إرسال المعاملات في أول حقيبة دبلوماسية، وستبدأ السفارات والبعثات الدبلوماسية التزام هذه المواقيت خلال أيام، وبعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية لتعديل نظام الرسوم والخدمات القنصلية.

2. إنجاز المعاملات القنصلية التي لا تتطلب موافقات الجهات الرسمية الأخرى وهي: التصديقات بأنواعها والشهادات القنصلية وعقود الزواج ومعاملات إضافة الأبناء إلى جوازات السفر في نفس يوم تقديمها، أو اليوم الذي يليه كحد أقصى.

3. إنجاز معاملات الوكالات العدلية في نفس اليوم، شريطة الحصول على موعد مسبق، ويحدد الموعد في فترة أقصاها يوما عمل من تاريخ الطلب.

4. تنهي السفارات والبعثات الدبلوماسية تدقيق معاملات وثائق الأحوال الشخصية (دفتر عائلة وشهادات الولادة والوفاة وشهادة حُسن السيرة والسلوك ودفتر خدمة العلم) في نفس يوم تسلمها، وترسلها للوزارات والدوائر المعنية في المملكة في أول حقيبة دبلوماسية، وتسلم هذه الوثائق لأصحاب العلاقة في مدة أقصاها يوم عمل من تاريخ وصولها مكتملة إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية من المملكة. وستنسق الوزارة مع الجهات الأخرى المعنية لضمان إنجاز هذه المعاملات خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلامها.

5. تجهيز قاعات استقبال المراجعين في البعثات الدبلوماسية بجميع مستلزماتها من مقاعد انتظار مناسبة ومياه للشرب وأجهزة تكييف وأدوات قرطاسية ولوحات إرشادية، وسيتم اعتماد جهاز تنظيم الدور في البعثات التي يستدعي حجم العمل ذلك، ويمارس القنصل عمله ضمن محيط القاعة المخصصة لاستقبال المراجعين لضمان تقديم الخدمة الأفضل.

6. وفي ضوء ازدياد الطلب على الخدمات القنصلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فترة الصيف، تم اتخاذ الخطوات التالية:

– تكون فترة العمل في بعثات المملكة في الرياض وجدة وأبو ظبي ودبي ومسقط والمنامة والدوحة والكويت، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

– تكليف رؤساء البعثات النظر في العمل أيام السبت أو زيادة ساعات العمل إذا ما لزم ذلك.

7. وفيما يخص المقيمين في المنطقة الشرقية/ المملكة العربية السعودية الشقيقة، ستقوم السفارة في الرياض بإرسال فريق عمل قنصلي لمدة ثلاثة أيام لكل شهر خلال هذه الفترة، وستُعلن السفارة عن مواعيد تواجد هذا الفريق والمكان الذي سيستقبل المراجعين فيه قبل أسبوع من الموعد المحدد، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والسفارة ووسائل الإعلام.

8. استحداث قسم متابعة قضايا متلقّي الخدمة، وتخصيص قنوات للاتصال والتواصل في مركز الوزارة لاستقبال الشكاوى والاقتراحات من المواطنين على مدار الساعة من داخل المملكة وخارجها، وسيتم التعامل مع جميع هذه الشكاوى والاقتراحات خلال 24 ساعة.

قنوات الاتصال والتواصل:

– البريد الإلكتروني Tawasal@fm.gov.jo .

– رقم الهاتف +962 6 5501460 .

– رقم الفاكس +962 6 5735201

كما سيتم تفعيل خدمة الخط الساخن خارج أوقات العمل الرسمي في جميع بعثات المملكة الدبلوماسية وسفاراتها خلال أسبوع، علماً بأن هذه الخدمة متوفرة حالياً في البعثات المحددة في المرفق.

وسيتم الإعلان عن أرقام البعثات غير الواردة في المرفق على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومواقع البعثات الدبلوماسية خلال أسبوع.

9. ستقوم الوزارة بتطوير موقعها الإلكتروني وبإعادة تصميم مواقع إلكترونية موحدة للبعثات الدبلوماسية، تتضمن إرشادات واضحة لجميع الأعمال القنصلية ومتطلباتها.

وبدأ فريق عمل متخصص بوضع برنامج تنفيذي يحدد مواقيت زمنية لاستكمال عملية التطوير.

10. تعمل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مع الجهات ذات الاختصاص (وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام ووزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات ودائرة قاضي القضاة وغيرها) على تبسيط إجراءات الخدمات التي تتولى سفارات المملكة وبعثاتها الدبلوماسية تقديمها للمواطنين، تمهيداً لأتمتتها.