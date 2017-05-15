الحرة نيوز –

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الأحد إن الرئيس دونالد ترامب يحاول تحديد مدى تأثير وفائه بوعده بنقل السفارة الأمريكية في الكيان الصهيوني إلى القدس على آماله بالتوسط في اتفاق سلام بين الصهاينة والفلسطينيين.

ومنذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني أبدى ترامب إشارات على تهميشه لتعهد قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة من تل أبيب فيما تعهد ببذل كل ما يلزم لإبرام اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وقال تيلرسون لبرنامج (ميت ذا برس) على محطة إن.بي.سي “الرئيس حريص للغاية على معرفة كيف يمكن لقرار مثل ذلك أن يؤثر على عملية السلام”.

وتأتي تصريحات تيلرسون قبل أيام من بدء ترامب لجولة في الشرق الأوسط تشمل اجتماعات من قادة صهاينة وفلسطينيين.

وتعتبر دولة الاحتلال الكيان الصهيوني القدس عاصمتها الأبدية وغير القابلة للتقسيم وتريد أن تكون سفارات كل الدول فيها. ويعارض كثير من حلفاء الولايات المتحدة نقل السفارة بقوة إذ يطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس عاصمة دولتهم المستقلة في المستقبل.

وقال تيلرسون إن قرار ترامب سيعتمد بالأساس على رؤية الحكومات في المنطقة للخطوة بما يشمل “إن كانت دولة الاحتلال تراها خطوة تساعد على مبادرة سلام أم أنها ستكون نوعا من التشتيت”.

وأثارت تصريحاته رد فعل سريع من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وقال مكتبه في بيان “موقف الكيان الصهيوني أعلن أكثر من مرة من قبل للإدارة الأمريكية وللعالم… نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لن يضر عملية السلام بل على العكس. ستدفع الخطوة عملية السلام من خلال تصحيح خطأ تاريخي ومن خلال تحطيم خيال فلسطيني عن أن القدس ليست عاصمة الكيان الصهيوني”.