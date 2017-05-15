الحرة نيوز –

هذا بيان للمعلمين

ايمانا منا بنقابة المعلمين ودورها الوطني والتربوي والمهني

وبعد ان تجلت و اتضحت الصورة تماما امام مجلس النقابة والهيئة المركزية والهيئة العامة للمعلمين من خلال الدورات السابقة والحالية ، و وضوح سياسة الحكومة بالتنصل من الاتفاقيات والتفاهمات واتباع سياسة الضغط وتأجيل الاجتماعات واللعب على وتر التسويف و المراوغة وترحيل الملفات والتلكؤ بتنفيذ ما التزمت به سابقا لتلبية متطلبات النهوض بالعملية التربوية والتعليمية

لذا فاننا نؤكد على أهمية هذه المطالب وضرورة الانتقال للعمل الميداني بدلا من الوعود التخديرية الحكومية والتي لا تسمن ولا تغني من جوع لنهوض حقيقي بالتعليم والمعلم ، وبعد سنوات من المماطلة والتسويف فأننا نؤكد على خيارات التصعيد والاضراب كوسيلة ضغط لتحصيل حقوق المعلمين مجتمعة واننا نرفض الاخلال باي مطلب او حتى تجزئة المطالب وهي على النحو الاتي :

أولا: رفع علاوة التعليم من 100% إلى %150

ثانيا: رفض التعديلات الاخيرة الجائرة على نظام الخدمة المدنية

ثالثا: التعديل على قانون العقوبات لتحقيق أمن وحماية المعلم

رابعا: اصدار نظام مزاولة المهنة الخاص بالتربية والتعليم

خامسا: التعديل على نظام التأمين الصحي بالغاء ازدواجية التأمين الصحي وتحسين الخدمات الصحية وتوفير الادوية

سادسا: بيان ما آلت اليه تحقيقات مكافحة الفساد فيما يعنى بصندوق ضمان التربية وتنفيذ التعديلات على الصندوق برفع مكافأة نهاية الخدمة من13 الى 15 ضعف الراتب

سابعا:إقرار التشريعات المرفوعة من نقابة المعلمين على قانون نقابة المعلمين

ثامنا : التمسك باقرار عضوية المتقاعدين والاداريين والدبلوم

تاسعا: اقرار النظامين المالي والإداري الخاص بنقابة المعلمين

عاشرا : اقرار نظام شامل يعطي حقوق المعلمين في القطاع الخاص وينصف المؤسسات التعليمية الخاصة