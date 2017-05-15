الحرة نيوز –

أثنى النائب خليل عطية على تصريحات وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال محمد المومني، و وزير الخارجية ايمن الصفدي، حول قضية إستشهاد المواطن الاردني، محمد الكسجي في القدس، وما صرح به رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو فيما بعد.

ووصف عطية في منشور كتبه على فيسبوك، تصريح الوزيران بـ ( دق الخشوم)، مبيناً أن نتنياهو هو من يستحق دق الخشوم.

وتاليا ما كتبه عطية:

‘تصريح الناطق الرسمي محمد المومني وأيمن الصفدي قوياً وعلى مستوى الحدث بشأن استشهاد مواطننا البطل محمد الكسجي أغاظ القاتل نتنياهو، بصراحة هيك #دق_الخشوم ولا بلاش! والنتنن هو الي بستاهل دق الخشوم وان شاء ييجي اليوم اللي ندق خشومك يا مجرم، فعلا لا قولا!’