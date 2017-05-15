الحرة نيوز –

دعا أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الكلمة الافتتاحية لمنتدى الدوحة السابع عشر تحت عنوان “التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين”، إلى حل سياسي للأزمة السورية.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية، تأكيد أمير قطر في كلمته على أهمية موضوع المنتدى للاجئين، مشيرا إلى أنه أصبح “مصيريا لملايين البشر وملحا للمجتمع الدولي”.

وقال الشيخ تميم: “ندعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لإيجاد الحلول الجذرية والعادلة للنزاعات المسببة للاجئين”، مؤكدا “وجوب أن يكون هناك حل سياسي يحقق العدالة للشعب السوري الذي مر بما لم يمر به شعب آخر”

وأوضح أنه وفقا للإحصاءات الدولية فإن هناك 5 ملايين لاجئ سوري، وضعف هذا العدد مهجرين داخل سوريا نفسه