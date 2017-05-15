الحرة نيوز –

سارعت وزارة الصحة للاهتمام بالخبر الذي نشره موقع الحرة قبل عدة أيام الذي تضمن معاناة مواطن في الحصول على موعد لاجراء عملية جراحية في مستشفى الأمير فيصل في الرصيفة ويدعى المواطن عبد شبلي

وكعادته مدير مكتب وزير الصحة منصور العبادي قام بنقل الصورة كاملة لوزير الصحة د.محمود الشياب حيث سارع الوزير الى الاستجابة لطلب المواطن وهذا ليس بالأمر الغريب كما أن مدير مكتب وزير الصحة يقوم بدور حيوي على هذا الصعيد وهي ليست المرة الأولى التي يستجيب فيها الوزير ومدير مكتبه لشكاوي المواطنين حال نشرها لهم الشكر منا