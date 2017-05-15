الحرة نيوز –

– طلبت الهيئة المستقلة للانتخاب من دائرة الاحوال المدنية والجوازات الجداول الاولية للناخبين لانتخابات البلدية ومجالس المحافظات المقررة في 15 أب من العام الحالي ، وذلك استناداً لاحكام قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 وقانون اللامركزيه رقم (49) لسنة 2015 بعد ان زودت الهيئة الدائرة باسماء المجالس البلدية ومجالس المحلية والمناطق والاحياء التابعة لها ، وعدد اعضاء كل منها ، واسماء الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والمناطق والاحياء التابعة لها ، وعدد الاعضاء لكل منها ، واسماء مناطق الاقتراع والفرز في الدوائر الانتخابية وعدد صناديق الاقتراع في كل منها .

وبحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة فان دائرة الاحوال المدنية والجوازات ستتولى اعداد جداول أولية للناخبين مرتبة ذكوراً واناثاً لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على البطاقة الشخصية بناءً على مكان اقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك باستخدام اجهزة الحاسوب وعلى اساس الرقم الوطني .وأكد الكلالدة أن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ستقوم بتزويد الهيئة بنسخ الكترونية وورقية لجداول الناخبين خلال سبعة ايام من تاريخ طلب الهيئة ذلك ، مدرج فيها أسماء الاردنيين الذين اكملوا ثماني عشرة سنة شمسية من أعمارهم بتاريخ 18/5/2017 (قبل 90 يوماً من الاقتراع) ، وحاصلين على البطاقة الشخصية ، وبحيث لا يدرج فيها أسماء من صدرت بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية تتعلق بالحجر والافلاس ، وأسماء المتوفين ، وأسماء الاشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات بفقد الجنسية أو التخلي عنها ، ويلحق بجدول الناخبين الأولي جزء منفصل يتضمن أسماء المؤهلين من غير محددي مكان الاقامة وأسماء الأشخاص المقيمين خارج المملكة وليس لهم محل اقامة داخلها ، وأسماء الأشخاص غير الحاصلين على البطاقة الشخصية .وبحسب الكلالدة فان الهيئة ستقوم بعرض الجداول الاولية للناخبين عند استلامها لمدة سبعة ايام على الموقع الالكتروني الخاص بها ليتسنى لعموم الناخبين الاطلاع عليها ، وستقوم بتزويد رئيس الانتخاب في كل منطقة بلدية بالجداول الأولية للناخبين بحسب منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية ، ليقوم بعرضها للناخبين في اليوم التالي لاستلامها والموافق 21/5/2017 في أي من الأماكن التالية : مقر لجنة الانتخاب ، مركز المحافظة ، مركز البلدية ، ومديرية أو مكتب الاحوال المدنية والجوازات في منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية، وسيعلن رؤساء الانتخاب عن أماكن عرض الجداول الاولية للناخبين في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة ، ليصار الى تدقيق جداول الناخبين من قبلهم وتصحيح الخطأ في بياناتهم ان وجدت ، او تعديل مراكز الاقتراع الخاص بهم ، او بادراج اسم من لم يدرج اسمه في الجدول وتتوافر فيه شروط الناخب وذلك حسب النماذج المعدة لهذه الغاية .مع العلم بأن فترة الاعتراض ستكون لمدة عشرة أيام من اليوم التالي لعرض الجداول الاولية ، أي من 22/5/2017 الى 31/5/2017 ، ولن يتم تمديد هذه الفترة تحت أي ظرف وذلك التزاماً بالنصوص القانونية.وأوضح الكلالدة ان الهيئة المستقلة للانتخاب ستعمل على توفير عدد من الوسائل المساعدة لتمكين الناخب من تدقيق اسمه في جداول الناخبين من خلال الاستعلام عبر الموقع الاكتروني الخاص بالهيئة ، او من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة المجانية ، او الاستعلام من خلال الاتصال مجاناً عبر مركز الاتصال الخاص بالهيئة (117100) ، كما ستُنفذ حملة توعوية خاصة بهذه المرحلة من خلال المنشورات والاعلانات في الصحف والتصريحات الاعلامية وبالتعاون مع الشركاء .