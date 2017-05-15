الحرة نيوز –

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام أن مديرية الأمن العام وخلال السنوات الماضية عملت ومن خلال اداراتها الميدانية بتطبيق العديد من الخطط الاستراتيجية للقضاء على ظاهرة اطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات والتي كبدت الأردن الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات .

وأضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام أن تفاعل أبناء المجتمع ووقوفهم يداً بيد مع رجال الأمن العام كان له الأثر الكبير في الحد من تلك الظاهرة السلبية وبشكل كبير سواء من حيث امتناعهم عن حضور المناسبات التي تشهد اطلاق عيارات نارية أو من خلال التبليغ المباشر عن مطلقي العيارات النارية أو احجامهم عن اطلاق العيارات النارية بعد معرفتهم المسبقة بالنتائج السلبية التي تنجم جراء ذلك والعقوبة الواقعة عليهم .

وتابعت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه لمزيد من اجراءات الضبط والتواصل مع الاخوة المواطنين فان مديرية الأمن العام تذكرهم بالرقم الخاص بمركز القيادة والسيطرة عبر تطبيق الواتس اب (0797911911) لاستقبال كافة ملاحظات ومشاهدات الاخوة المواطنين عن ظاهرة اطلاق العيارات النارية وباقي السلوكيات السلبية الاخرى , مع التأـكيد أن التعامل مع رسائل المواطنين سيكون بشكل سري للغاية ولن يُكشف عن هوية صاحب البلاغ .