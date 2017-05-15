الحرة نيوز

تسري مخاوف في اوساط المتعاملين مع بنك الاسكان حول الملاءة المالية للبنك خاصة بعد أن وردت معلومات على لسان مدير التسويق تتضمن تخفيض الميزانية المخصصة للتسويق بنسبة 35 % وهو أمر غير مسبوق في تاريخ البنك حيث يعتمد بشكل كبير على التسويق

وطالب مواطنون ومتعاملون مع بنك الاسكان المدير العام ورئيس مجلس الادارة بتطمينهم حول الملاءة المالية والكشف عن اية حقائق ربما يحاول أن يخفيها البنك معبرين عن مخاوفهم من وجود خلل لايرغب البنك في الكشف عنه مشيرين أن الخلل موجود بشكل مؤكد حيث لايقدم بنك مثل بنك الاسكان المعروف بملاءته المالية على تخفيض الميزانية المخصصة للتسويق الا في حالة وجود خلل خطير وهو الأمر الذي يرغبون بمعرفته

كما حذر العديد منهم الى مسارعة المتعاملين الى سحب ودائعهم فما قيل خطير جدا

وجددوا مطالبتهم لكبار المسؤولين في البنك المدير العام ورئيس مجلس الادارة بتوضيح وكشف الحقائق