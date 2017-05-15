الحرة نيوز –

نفذ قسم السير في محافظة الطفيلة وبالتعاون مع مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز تطبيقا عمليا لقواعد العبور الأمن على الشارع الرئيسي أمام المدرسة وقد شارك في التمرين رئيس قسم سير الطفيلة الرائد أحمد العظمات وعدد من ضباط وافراد القسم ورئيس الجمعية الاردنية للوقاية من حوادث الطرق الدكتور جميل القطاطشه وعدد من المعلمين في المدرسة.

واشتمل التمرين على توزيع بروشورات على السائقين وحثهم على تخفيف السرعه وكيفية التعامل مع الطريق والمركبات والعبور الأمن .يذكر أن مدرسة التميز تقع على الطريق الرئيسي وقد ورد العديد من الملاحظات من المعلمين وأولياء الأمور حول السرعات الزائدة من قبل المركبات العمومية هناك وتم متابعة هذه الملحوظة اليوم وعبر البرنامج الصباحي مع رئيس قسم سير الطفيلة.