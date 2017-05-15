الحرة نيوز –

قال رئيس نقابة أصحاب المخابز عبد الإله الحموي إن وزارة الصناعة والتجارة حددت أسعار “القطايف” خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار الحموي أنه تم تسعير مادة القطايف بمقدار دينار واحد للحجم الكبير و١٣٠ قرشا للقطايف العصافير حيث لا يسمح بتجاوز هذه الأسعار ويسمح بالبيع بأقل منها.

وأوضح الحموي أن الوزارة الصناعة تسعى لتوفير مادة القطايف بأسعار مناسبة للمستهلكين خلال شهر رمضان المبارك والتي تشهد إقبالا بشكل كبير بحيث يستطيع الجميع شراء هذه السلعة المشهورة، داعيا أصحاب المخابز والمطاعم والحلويات لعدم المغالاة بالأسعار والتزامها بالأسعار المحددة.

وأشار الحموي أن هناك حملات تفتيش مكثفة مع بداية رمضان على كافة المخابز للتأكد من تقيدها بالتعليمات التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين ونقابة المخابز للالتزام بالبيع بالوزن وليس بالعدد، ومدى التزامها بالشروط الصحية ، مؤكدا على دور النقابة في متابعة شكاوى المواطنين والتحقق منها على الفور.