الحرة نيوز –

قال رئيس قسم الرقابة على الغذاء والدواء في مديرية صحة مأدبا الدكتور محمد الشوابكة انه تم وقف مطعمين عن العمل وتحرير مخالفات بحق هذه المطاعم وتحويل أصحابها الى القضاء بعد الاشتباه بتسمم عدد من المواطنين من عائلة واحدة تناولوا وجبة طعام منها.

واضاف انه تم نقل المواطنين الى مستشفى النديم الحكومي اثر تناول وجبات الشاورما والزنجر منوها الى انه تدور الشبهات حول مادة المايونيز التي تناولها المواطنين.

من جانبه قال مدير مستشفى النديم الدكتور نايف الزبن انه وصل المستشفى 6 مواطنين خمسة منهم من عائلة واحده اثر إصابتهم بالتسمم جراء تناولهم وجبة الشاورما من احد المطاعم في مأدبا حيث كانوا يعانون من الإسهال والاستفراغ والمغص وتم ادخالهم جميعا المستشفى وحالتهم العامة متوسطة