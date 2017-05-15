الحرة نيوز –

استنكر رئيس التجمع الاردني المؤيد للنظام الهاشمي د سطام الفايز حادثة الاعتداء على الزميل الصحفي محمد راكان قداح من قبل حرس رئيس الوزراء د هاني الملقي التي حدثت اليوم الاثنين اثناء تغطية الزميل الصحفي محمد راكان قداح لمؤتمر صحفي

وقال الفايز ان مايثير الاستغراب ان حادثة ضرب الزميل قداح وقعت امام عيني رئيس الوزراء ممايثير الاستغراب ويجعلنا نشعر بالاسف على مصير الحريات الصحفية في الاردن في الوقت الذي يدعو فيه جلالة الملك عبدالله الحكومة الى احترام حرية التعبير وحرية سقفها السماء

وطالب الفايز فتح تحقيق فوري ومعاقبة حرس الرئيس حيث لايجوز باي وجه الاعتداء على اي مواطن من قبل من يدعون تمثيل العدالة والقانون .