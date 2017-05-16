الحرة نيوز –

أكدت شركة توزيع الكهرباء وقوع اعتداء على أحد القواطع الهوائية بمنطقتي النقب والراجف، وذلك نتيجة التعدي على أحد القواطع الهوائية على تفريعة “أوهيده” حيث تم كسر القفل وفتح القاطع من قبل عابثين.

وقال مدير كهرباء معان المهندس محمد المزايدة إن الحادثة أدت إلى حدوث شرارة على الملامسات وانقطاع التيار عن (١٠) قرى، تضم نحو (١٥٠٠) مشترك.

وأشار المزايدة إلى أن كوادر الشركة الفنية تمكنت من إصلاح الخلل وإعادة التيار لجميع المشتركين, منوهاً إلى أن مدة الانقطاع بلغت ساعة واحدة من (٨.٣٠ لغاية ٩.٣٠).

وأكد المزايدة أن مثل هذه الأعمال باتت تشكل تهديدا حقيقا على سلامة موظفي الشركة والمواطنين، فضلا عن الأضرار التي تلحقها بالمنظومة الكهربائية والخسائر الفادحة التي تتكبدها الشركة نتيجة الأعمال الخريبية غير المسؤولة