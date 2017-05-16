الحرة نيوز –

يبقى الطقس مائلاً للحرارة عموماً نهار اليوم، وحارّاً بشكل لافت في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وأفاد موقع “طقس العرب”، ان الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين، يكون الطقس معتدلاً بوجه عام ليلاً، ويميل للبرودة قليلاً فوق الجبال مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتوقع “طقس العرب” أن يبقى الطقس حاراً نسبياً عموماً نهار غد، وحاراً بشكل لافت في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.