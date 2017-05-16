الحرة نيوز –

في سابقة هي الأولى من نوعها في الاردن، تواصل محكمة أمن الدولة محاكمة أحد عشر متهما، اثنان منهم فاران من وجه العدالة، كانوا يمتلكون مصنعا للحبوب المخدرة (كبتاجون) في مدينة اربد.

ويحمل ثلاثة من المتهمين الجنسية السورية، بينما السبعة الآخرون اردنيون، يرتبطون بعلاقات صداقة وقربى، ما مكنهم من تحويل منزل احدهم الى مصنع لحبوب الكبتاجون المخدرة، بهدف تهريبها الى دول مجاورة، وفق قرار الاتهام.

يشار الى ان هذا المصنع المضبوط، يعد أول مصنع في الاردن، يعمل في صناعة مواد ممنوعة، لانتاج حبوب الكبتاجون.

ويواجه المتهمون جميعا ثلاث تهم؛ هي: حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع عصابات دولية، وتصنيع مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع عصابات دولية، وتعاطي مواد مخدرة.

وفي حال ثبوت التهمتين الاولى والثانية بحق أي من المتهمين، فإن عقوبتها تصل الى حد الاعدام شنقا حتى الموت، وفقا لوكيل الدفاع في القضية المحامي خالد الدريدي.

ووفق قرار الاتهام؛ فإن المتهمين جميعهم من تجار ومهربي حبوب الكبتاجون، وذلك بالاشتراك مع عصابات دولية، اذ كانوا يصنعون الحبوب المخدرة، ومن ثم الاتجار بها عبر تهريبها الى دول الجوار.

وفي اواخر العام الماضي، أنشأوا مصنعا في منزل المتهم الثالث، وتمكنوا من تصنيع كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في مدينة اربد، اذ سلمت الكمية للمتهمين الاول والثاني، فيما نقلها المتهم التاسع بواسطة ثلاث مركبات الى منزل المتهم الثامن في منطقة النعيمة باربد، وبعدها نقلت الكمية الى منطقة الزعتري في محافظة المفرق، واخفيت في منزل ذوي المتهم الثاني.

وفي مطلع كانون الاول (ديسمبر) الماضي، القى افراد من دائرة مكافحة المخدرات، القبض على المتهمين الاول والثاني، بينما كانا يعبران طريق اتوستراد الزرقاء، وضبطوا بحوزتهما هواتف خلوية تستخدم في التواصل مع تجار المخدرات، بالاضافة الى هوية مزورة، يستخدمها المتهم الثاني اثناء نقله للمخدرات.

وبتفتيش منزل المتهم الثاني، عثر على حقيبتين بلون أسود في داخلهما 240 الف حبة كبتاجون، وفي ضوء ذلك، فكك بقية المشتكى عليهم المصنع حتى لا يضبط، ونقل بواسطة مركبة تعود للمتهم الثامن، فيما وضعه المتهمان السابع والتاسع في حظيرة أغنام، تعود ملكيتها للمتهم السادس، وتقع في منطقة السويلمية على طريق حدود جابر.

وتمكنت “مكافحة المخدرات” من القبض على المتهمين جميعا باستثناء (العاشر والحادي عشر)، كما ضبطت المركبة وبداخلها ادوات المصنع، وأكياس وعلب كرتونية تحتوي مواد مستخدمة بتصنيع الحبوب المخدرة، كما ضبط كيس بداخله 24 الف حبة كبتاجون، وبعض المواد المضبوطة تبين انها تحتوي على مادة الامفاتين المخدرة.