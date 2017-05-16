الحرة نيوز –

فتح صندوق دعم الجمعيات بسجل الجمعيات، باب المنافسة على المنح المقدمة لتنفيذ أو تطوير مشاريع الجمعيات خلال العام 2017، اعتبارا من أول من أمس الأحد ولغاية 22 من الشهر المقبل.

وتهدف المنح بحسب بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، إلى تشجيع الشراكة مع القطاع التطوعي ضمن محاور التنمية الاجتماعية، والثقافية، والصحية، والبيئية، والسياسية والسياحية، وبما يشجع المشاركة الشعبية وتمكينها في عملية اتخاذ القرار كمحاور رئيسية متنوعة للدعم هذا العام.

ويفسح صندوق دعم الجمعيات هذه الفرصة أمام جميع الجمعيات المسجلة وفق قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، التي وصل عددها إلى أكثر من 5500 جمعية، على ان يكون مضى على تسجيل الجمعية سنة فأكثر، وأن يكون لها مقر تمارس عملها من خلاله، وأن تكون قدمت التقرير السنوي المعتمد حسب تعليمات تصنيف الجمعيات للسنة التي تسبق طلب التمويل.

كما يشترط أن لا تكون الجمعية قد تلقت عقوبة الإنذار أو أشد خلال السنة السابقة لطلب الدعم ولم تقم بتصويب أوضاعها، وأن تتمتع بقدرة على إدارة وتنفيذ وإدامة المشروع من مختلف الجوانب، وأن تكون قادرة على المساهمة في المشروع بنسبة 10%، وتشمل التكاليف اللوجستية والبشرية وما شابهها.

كما يشترط أن لا تكون الجمعية قد حصلت على مشروع من صندوق دعم الجمعيات لآخر 3 أعوام، وتعطى أولوية للجمعية التي يزيد عدد الأعضاء المسددين للاشتراكات السنوية فيها على (25) عضوا، تنحصر الاستفادة من الدعم بالجمعية أو أحد فروعها، وأن تتم المباشرة بتنفيذ المشروع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، وأن لا يكون المشروع لغايات البنية التحتية أو بناء مقر للجمعية أو شراء مركبات.

كما ينبغي على الجمعية الراغبة في التنافس التقدم بطلب معزز بالوثائق التالية: محضر اجتماع للهيئة الادارية يتضمن الموافقة على التقدم بطلب الدعم مشروع لصندوق دعم الجمعيات، صورة عن عقد الإيجار (في حال كان المقر مستأجراً)، أو صورة عن سند التسجيل إذا كان المقر مملوكاً للجمعية، إرفاق دراسة جدوى للمشروع مطبوعة تتضمن الأهداف الرئيسية والفرعية المرجو تحقيقها من تنفيذ المشروع، ومستلزمات المشروع مشروحاً بالتفصيل باللغة العربية، من حيث العدد والكمية والسعر والنوعية، وفي حال كان المشروع ممولا من جهة أخرى يتم إرفاق اتفاقية التمويل.

وأوضحت الوزارة أنه لن يتم استثناء اي محافظة من الدعم، وتحدد نسبة الدعم لكل محافظة وفقاً لعدد الجمعيات في كل منها، وستقوم لجنة من الخبراء والعاملين في المجال التطوعي بدراسة طلبات المشاريع المقدمة لاختيار أفضل المشاريع في كافة المحافظات، حسب متطلبات وواقع المجتمعات المحلية واحتياجاتها ووفق الأسس المعتمدة.