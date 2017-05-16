الحرة نيوز –

قالت وزارة العمل ان نحو 158 الف عامل وافد قاموا بتصويت اوضاعهم خلال الفترة التي منحت لهذه الغاية والتي انتهت امس الاثنين.

واكدت الوزارة انه لا تمديد لفترة التصويب ، مشيرة الى انه سيتم تسفير كل عامل لم يصوب وضعه باستثناء العمالة السورية نظرا للظروف الراهنة في سوريا .

وقالت ان عدد العمالة الوافدة في الاردن من كل الجنسيات يصل الى مليون عامل وعاملة وافدين كان نحو 350 الفا منهم قد حصلوا على تصريح عمل قانوني قبل بدء الحملة الاخيرة .

وكان وزير العمل علي الغزاوي اوعز لكافة العاملين في مديريات ومكاتب العمل في الميدان بالبقاء على رأس عملهم لحين انتهاء آخر معاملة توفيق وقوننة العمالة الوافدة المخالفة حيث بقيت ابواب مكاتب وزارة العمل مفتوحة لغاية منتصف ليلة امس لغايات استقبال العمال الوافدين لتصويب اوضاعهم .